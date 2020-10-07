Главврач рассказал о росте тяжелых случаев COVID-19

Число тяжелых пациентов с COVID-19 выросло в столице, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова передает ТАСС.

«Прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1,5 тысяч человек в Москве, это реально много», — сказал Проценко.

Он также отметил, что число пациентов старше 65 лет выросло. Если летом 15 процентов всех заболевших составляли пожилые граждане, то сейчас их уже 20-25 процентов, добавил врач.

«Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что коронавирус — это действительно опасно», — сказал Проценко.

Он посоветовал москвичам носить защитные маски, мыть руки, а также соблюдать социальную дистанцию.

По словам Проценко, врачи ожидали увеличения числа пациентов осенью, так как в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев заболевания в 85 регионах, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели. Недельный прирост больных в столице составил 13 процентов.