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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о росте тяжелых случаев COVID-19 

Lenta.ru 3 часа назад
Главврач рассказал о росте тяжелых случаев COVID-19
Фото: Lenta.ru
Число тяжелых пациентов с COVID-19 выросло в столице, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова передает ТАСС.

«Прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1,5 тысяч человек в Москве, это реально много», — сказал Проценко.

Он также отметил, что число пациентов старше 65 лет выросло. Если летом 15 процентов всех заболевших составляли пожилые граждане, то сейчас их уже 20-25 процентов, добавил врач.

«Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что коронавирус — это действительно опасно», — сказал Проценко.

Он посоветовал москвичам носить защитные маски, мыть руки, а также соблюдать социальную дистанцию.
По словам Проценко, врачи ожидали увеличения числа пациентов осенью, так как в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний.
За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев заболевания в 85 регионах, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели. Недельный прирост больных в столице составил 13 процентов.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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