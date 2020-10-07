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Вирусолог назвал прибор для распознавания первых признаков COVID-19 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Назван прибор для определения первых признаков ковид
Фото: Газета.Ru
Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев посоветовал для предотвращения тяжелого течения коронавируса приобрести пульсоксиметр, сообщает РБК.
Этот прибор, по словам эксперта, показывает уровень кислорода в крови и поможет не пропустить первые признаки заболевания.
Как пояснил Зверев, падение уровня кислорода в крови до 93 показывает, что в организме "что-то идет не так".
Эксперт также порекомендовал для профилактики коронавируса много дышать свежим воздухом и уделить внимание своим хроническим заболеваниям.
По последним данным, в России зарегистрировано 1,25 млн случаев коронавируса, 995 тыс. человек выздоровели, 21,8 тыс. умерли.
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Коронавирус , Виталий Зверев , РАН
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