Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инфекционист развеял популярные мифы о коронавирусе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Инфекционист развеял популярные мифы о ковид
Фото: Вечерняя Москва
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов заявил, что коронавирусная инфекция может трансформироваться, чтобы легче проникнуть в организм. С учетом роста заболеваемости у людей все чаще возникают вопросы о заболевании. По словам специалиста, очки действительно могут защитить от коронавируса.

— Когда вирус попадает на слизистую глаза, он слезой смывается в носослезный канал и попадает в верхние дыхательные пути. Вероятность заражения значительно снижается,

— объяснил Сапронов.
Он отметил, что заразиться коронавирусом в пустом лифте можно.

— Когда человек выдыхает, он создает вокруг себя определенную воздушную взвесь. Если из лифта только что вышел больной коронавирусом, который в лифте чихал и кашлял, то есть возможность заразиться,

— отметил медик.
По словам врача, новость о том, что некий полынный напиток из Африки лечит коронавирус — миф.

— В СССР и России был большой опыт использования полыни, но сейчас данных об эффективности этого растения для лечения коронавируса нет,

— отметил медик.
Еще одним мифом инфекционист назвал мнение, что электросушители для рук могут разносить коронавирус.

— Сушка подает воздух в руки вниз, воздух проходит через нагревательные спирали. Вероятность того, что после нагрева вирус будет жив, очень низкая, кроме того, в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа,

— сообщил Сапронов.
Врач призвал соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маски, закрывая нос и рот, не выходить из дома при малейших признаках простуды. Видео опубликовано на YouTube.
Видео дня. Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
Вечерняя Москва: последние новости
Василиса Володина объяснила, как будет развиваться пандемия коронавируса Василиса Володина объяснила, как будет развиваться пандемия коронавируса Вирусолог озвучил главную ошибку зараженных коронавирусом пациентов Вирусолог озвучил главную ошибку зараженных коронавирусом пациентов Найдено натуральное средство от COVID-19 Найдено натуральное средство от COVID-19
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Многие не знают, что заражены»
«Многие не знают, что заражены»
Онколог назвал основную причину возникновения рака
Онколог назвал основную причину возникновения рака
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при COVID
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при COVID
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
7 причин, почему у вас мерзнут руки
06:47
7 причин, почему у вас мерзнут руки
ЗОЖ
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
02:34
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
ЗОЖ
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
06:06
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
ЗОЖ
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение