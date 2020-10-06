Раскрыт новый опасный симптом коронавируса 

Американские ученые обнаружили еще один симптом, который встречается у зараженных коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в MedicalXpress.

По словам одного из авторов работы, заведующего отделением нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии Северо-западного мемориального госпиталя в Чикаго Игоря Коральника, у 8 из 10 пациентов с ковидом наблюдаются неврологические симптомы, в том числе энцефалопатия. Это заболевание головного мозга, которое вызывает изменения в тканях и приводит к нарушению в работе.

«Энцефалопатия, которая характеризуется изменением психических функций от легкой дезориентации до комы, является наиболее тяжелым неврологическим проявлением COVID-19»,

— пояснил Коральник.

Он также добавил, что среди неврологических симптомов у больных с коронавирусом — головные и мышечные боли, головокружение, энцефалопатия и туманное сознание.

Специалисты изучили данные более чем 500 пациентов с ковидом. Выяснилось, что почти половина зараженных (45%) жаловались на боли в мышцах, 38% — на головные боли, и почти 30% пациентов страдали от энцефалопатии и головокружений. Смертность среди больных с энцефалопатией выше (22%), чем у пациентов без нее (3%).

По подсчетам ученых, у 42% пациентов неврологические симптомы были заметны вместе с основными симптомами коронавируса. У 63% они проявлялись при госпитализации, а у 82% пациентов — в любое время течения болезни.

Коральник рассказал, что вместе с коллегами они намерены изучить долгосрочные неврологические эффекты ковида.