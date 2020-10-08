«Они по три раза сидят на карантине» 

С приходом осени в столице вновь большими темпами стало расти число заболевших коронавирусом. Только в одном НИИ им. Склифосовского количество госпитализированных с подтвержденным диагнозом увеличилось вдвое. Жители столицы, переболевшие COVID-19, рассказали Москве 24, как протекала их болезнь и почему они стали более внимательно относиться к мерам безопасности.

"Есть подозрение, что мы заразились в транспорте"

Семейная пара Раиса и Паша рассказали Москве 24, что заболели коронавирусом в середине сентября и только недавно вышли с карантина.

"Заболевание началось как обычная простуда, — рассказывает Раиса. — Сначала бросало в озноб, два дня болела голова, был кашель и очень сильная слабость. Такой слабости у меня, наверное, вообще никогда не было. Ты не можешь встать с кровати: у тебя болят мышцы, тебя ломит".

На третий день у обоих супругов поднялась температура до 38,5. Они пытались сбить жар различными лекарствами, после чего было решено сдать тест на COVID-19. У обоих результат оказался положительным. После приезда врачей им выдали противовирусные лекарства и антибиотики, а также дали бумаги на подпись о соблюдении домашнего режима в течение 14 дней. На протяжении еще нескольких дней у Паши и Раисы держалась небольшая температура, но потом спала.

"В субботу мы пойдем сдавать кровь на антитела. И, скорее всего, станем донорами, потому что много заболевших, которым сложно сейчас справляться с коронавирусом. И я знаю, что донорская плазма им очень помогает"

Раиса рассказала, что они с мужем так и не поняли, где заразились. Потому что из родных никто не болел (все сделали тесты), на работе также были еженедельные проверки.

"Есть подозрение, что мы заразились где-то в транспорте. Маски носим, но перчатки нет. Поэтому, возможно, сейчас будем носить и перчатки тоже", — сообщила Раиса.

По словам супругов, после того как переболели коронавирусом, они стали еще осторожнее.

"То, что ты переболел, вообще никаких гарантий не дает, что потом можно ходить спокойнее. Врач из поликлиники рассказала, что на учете стоят люди, которые по три раза болеют. И с каждым разом болезнь протекает тяжелее. Они по три раза сидят на карантине", — рассказала девушка.

Не только боль, но и слезы

Екатерина работала терапевтом в одной из московских больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Там же и заразилась сама. Всего в отделении лежали 90 человек, Екатерина вела три палаты по шесть человек. Все ее пациенты с COVID-19 были с тяжелой формой пневмонии (2–3 степень поражения легких).

"Пациенты поступают с тремором, высокой температурой 38–39 градусов. Часто могут быть боли в грудной клетке, заложенность носа, головные боли. Также это слезы, потому что у пациентов очень тяжелое психическое состояние"

Медик сообщила, что, находясь в тяжелом состоянии в палатах, люди зачастую испытывают сильный дискомфорт. Кроме того, нет возможности увидеться с родными, будучи изолированными в больнице.

По словам Екатерины, многие пациенты заражались от родственников или после походов в магазин, именно тогда они замечали первые симптомы. Это могли быть резкая высокая температура, потеря обоняния и аппетита, запор, понос, ломота во всем теле, боль в глазах и суставах.

"У всех, кто поступал с пневмонией, был кашель с мокротой разного цвета. Им зачастую тяжело дышать, тогда мы подключаем к кислороду"

У самой Екатерины болезнь протекала бессимптомно. Была только легкая заложенность носа, которую она никак не связывала с коронавирусом и продолжала работать. ПЦР-тест каждую неделю был отрицательным. Но на одной неделе анализы показали наличие антител.

Обстановка в Москве

За последние сутки в Москве подтверждено 3 323 новых случаев коронавирусной инфекции, в Московской области — 433. Всего в России за 24 часа выявлены 11 493 человека, инфицированных COVID-19.

В НИИ Склифосовского количество госпитализированных с COVID-19 увеличилось вдвое. Растет число заболевших в тяжелой форме.

"Ситуация очень тяжелая, — заявил в диалоге с Москвой 24 директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков. — Нам есть чем ответить, но нужно понимать, что возможности небезграничны. Горожанам нужно очень четко и быстро осознать, что большинство мер, чтобы обезопасить себя, они могут принять сами".

Петриков еще раз напомнил о важности ношения маски, использования антисептиков, соблюдения социальной дистанции и минимизации контактов с другими.

"Ситуация в городе зависит от каждого. Должна быть гражданская сознательность и ответственность. Позаботиться не только о себе, но и о других"

В Москве за сутки госпитализировано 1008 пациентов с коронавирусом, это на 14% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в столичных больницах находится 255 человек. Больше всего новых случаев заболевания выявлено среди людей от 18 до 45 лет (41,1%) и от 46 до 65 лет (31,4%). Кроме того, 12,1% заболевших в возрасте от 66 до 79 лет. Старше 80 лет — 4,8%. Еще 10,6% заразившихся — дети.

Согласно указу мэра Москвы, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, транспорте, магазинах и аптеках столицы. Столичный бизнес оштрафовали уже более 27 тысяч раз за несоблюдение мер безопасности в связи с COVID-19.

Наталья Лоскутникова, Илона Соболева