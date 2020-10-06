Мясников рассказал, когда вызывать скорую при COVID

Специалист отметил, что скорую помощь нужно вызывать, если у больного отмечается одышка даже при небольшой физической нагрузке или в состоянии покоя.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случая нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе. По его словам, 90 процентов инфицированных «должны лечиться дома». Об этом Мясников написал в своем паблике.

Специалист отметил, что скорую помощь нужно вызывать, если у больного отмечается одышка даже при небольшой физической нагрузке или в состоянии покоя. Обычно при заражении, как отметил Мясников, она появляется между четвертым и восьмым днем. Особенно нужно обратить внимание на одышку, которая появляется на второй-третий день после повышения температуры и возникновения кашля.

Также стоит думать о госпитализации при появлении симптомов обезвоживания, таких как сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание; если температура выше 38 держится постоянно; при возникновении спутанности мыслей, апатии и заторможенности, считает Мясников.

Ранее Мясников не согласился с тем, что люди, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие, могут быть заразными для окружающих до 90 дней. Вместе с тем Александр Мясников согласен, что у ряда людей, которые перенесли инфекцию, положительный ПЦР-тест может сохраняться еще длительный промежуток времени.