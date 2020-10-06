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Названы новые способы предотвратить заражение коронавирусом 

Lenta.ru 3 часа назад
Названы новые способы предотвратить заражение COVID-19
Фото: NIAID-RML / AP
Ведущие специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что коронавирус SARS-CoV-2 способен распространяться более чем на два метра в плохо проветриваемых помещениях. Специалисты также советуют носить маски на открытом воздухе в случае участия в массовых мероприятиях. Новые способы предотвратить инфекцию называются в пресс-релизе на Phys.org.
В течение нескольких месяцев представители ведомства заявляли, что вирус способен передаваться на расстоянии не более двух метров при кашле и чихании. При этом два метра считались безопасным расстоянием, на котором могли находиться люди, не носящие маски.

Однако при этом появлялись свидетельства, что мелкие капли, выдыхаемые зараженными, способны распространяться на более обширную территорию.

Недавние исследования показали, что люди с COVID-19 могли передавать коронавирус на расстояние более двух метров и даже после того, как инфицированные покидали помещение. В этих случаях распространение происходило в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, где занимались, например, пением или физическими упражнениями.
По словам специалистов, люди могут защитить себя и окружающих, если будут держаться на расстоянии не менее двух метров от других, носить маску, мыть руки, чистить поверхности, с которыми соприкасаются, и оставаться дома в случае болезни.
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