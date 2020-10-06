«В августе мы вывели из ковида две "тяжелые" реанимации, а сейчас опять возвращаем их назад. […] Мы наблюдаем, как с каждым днем увеличивается число заболевших среди пожилых и количество людей, которые тяжело переносят болезнь. Многим кажется, что ковид не коснется их, а если и коснется, то заболевание будет протекать легко», — написал врач.
«Помощь может понадобиться любому, и мы очень хотим верить, что наших сил хватит на всех».
«Растет число тяжелобольных, требующих госпитализации в стационары и в отделения реанимации. Прогрессивно увеличивается число больных с затрудненным дыханием, требующим проведения искусственной вентиляции легких. Наибольшую группу риска по тяжелому, осложненному течению заболевания составляют люди с хроническими заболеваниями, а также граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Так, если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%», — рассказал Сергей Переходов.
«При выходе из дома обязательно надевайте защитные маски и перчатки, не снимайте их в общественных местах, транспорте, соблюдайте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом и пользуйтесь антисептиками!».