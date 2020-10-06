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«Хотим верить, что наших сил хватит»: врачи о новой вспышке COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Согласно последним данным, опубликованным оперативным штабом, число новых случаев коронавируса в России за сутки достигло 11 615. В Москве данный показатель вырос до 4082. Столичные врачи обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране. "Рамблер" рассказывает, что говорят медики о новой вспышке COVID-19.
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков на своей странице в Facebook написал, что количество поступающих в больницу пациентов постоянно растет. По его словам, сейчас наблюдается "серьезная ситуация".

«В августе мы вывели из ковида две "тяжелые" реанимации, а сейчас опять возвращаем их назад. […] Мы наблюдаем, как с каждым днем увеличивается число заболевших среди пожилых и количество людей, которые тяжело переносят болезнь. Многим кажется, что ковид не коснется их, а если и коснется, то заболевание будет протекать легко», — написал врач.

Он добавил, что шесть месяцев борьбы с инфекцией показали, что предугадать исход болезни невозможно.

«Помощь может понадобиться любому, и мы очень хотим верить, что наших сил хватит на всех».

Главный врач больницы имени Демихова Сергей Переходов тоже высказался в своем Facebook о ситуации с распространением коронавируса. По словам медика, новая вспышка COVID-19 осенью была ожидаема.

«Растет число тяжелобольных, требующих госпитализации в стационары и в отделения реанимации. Прогрессивно увеличивается число больных с затрудненным дыханием, требующим проведения искусственной вентиляции легких. Наибольшую группу риска по тяжелому, осложненному течению заболевания составляют люди с хроническими заболеваниями, а также граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Так, если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%», — рассказал Сергей Переходов.

Он призвал людей ограничить контакты, отложить походы в гости и встречи большими компаниями, а также изолировать пожилых родственников.

«При выходе из дома обязательно надевайте защитные маски и перчатки, не снимайте их в общественных местах, транспорте, соблюдайте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом и пользуйтесь антисептиками!».

Комментарии 9
Коронавирус , Видео , Сергей Петриков
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