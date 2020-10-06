11 615 новых случаев коронавируса выявлено в России

11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирована 21 663 летальных исходов, выздоровело 988 576 человек.