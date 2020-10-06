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Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Центр по контролю и предотвращению заболеваний США предупредил о вероятности заражения коронавирусом на большом расстоянии.
Учены пришли к выводу, что даже на расстоянии более шести футов (1,8 метра) вполне возможно заразиться. Особенно часто это происходит "закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом".
Специалисты центра предупреждают, что "ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям".
При этом наиболее распространенным способом заражения до сих пор остается близкий контакт.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, чтов Сочи появится остров зараженных.
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