Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом 

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США предупредил о вероятности заражения коронавирусом на большом расстоянии.

Учены пришли к выводу, что даже на расстоянии более шести футов (1,8 метра) вполне возможно заразиться. Особенно часто это происходит "закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом".

Специалисты центра предупреждают, что "ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям".

При этом наиболее распространенным способом заражения до сих пор остается близкий контакт.