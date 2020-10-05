Проценко оценил готовность Москвы к новому пику COVID

Дефицита мест в больницах, по его словам, в Москве нет и не ожидается. «Потому что в условиях марта город показал, как он способен реагировать, переформатироваться...» — пояснил Проценко.

Ранее Проценко объяснил увеличение числа случаев коронавируса множеством разных факторов. В частности, он подчеркнул, что россияне перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук и в целом «немного расслабились». Кроме того, по его словам, дети снова начали ходить в школу, а работа на удаленке закончилась. Из-за этого сократилась и социальная дистанция, отметил Проценко. «Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — заключил он.