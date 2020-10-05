Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Что нужно знать о раке желудка

Проценко оценил готовность Москвы к новому пику COVID

Lenta.ruиещё 4
52 минуты назад
Главный врач 40-й больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко высоко оценил готовность Москвы к новому пику заболеваемости COVID-19. Об этом он заявил в интервью журналистке Тине Канделаки, отрывок из которого опубликован в Telegram-канале RTVI.
«Да, больнице заполнены, но количество... Пока не больше [чем в марте]», — сказал медик.
Дефицита мест в больницах, по его словам, в Москве нет и не ожидается. «Потому что в условиях марта город показал, как он способен реагировать, переформатироваться...» — пояснил Проценко.
«Реально могу сказать, что Москва и медицинская система (...) на этот вызов очень четко отреагировала, и я уверен, мы готовы к любому пику», — подчеркнул Проценко.
Ранее Проценко объяснил увеличение числа случаев коронавируса множеством разных факторов. В частности, он подчеркнул, что россияне перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук и в целом «немного расслабились». Кроме того, по его словам, дети снова начали ходить в школу, а работа на удаленке закончилась. Из-за этого сократилась и социальная дистанция, отметил Проценко. «Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — заключил он.
Коронавирус,Новости,Тина Канделаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители