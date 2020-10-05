Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Что нужно знать о раке желудка

Определена настоящая смертность от коронавирусной пандемии

Lenta.ru
4 часа назад
Ученые Пенсильванского университета определили, что число погибших от COVID-19 в США намного выше, чем следует из официальной статистики. В настоящее время от коронавирусной инфекции скончались более 200 тысяч американцев. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv.
Исследователи оценили количество дополнительных смертей с февраля по сентябрь 2020 года, которые превышают уровень обычной ежегодной смертности. Оказалось, что на каждые 100 дополнительных смертей, непосредственно связанных с COVID-19, приходится еще 36 смертей. Всего на избыток смертей, не связанных напрямую с коронавирусом, приходится 26 процентов от общего числа дополнительных смертей.
Больше всего избыточная смертность регистрируется в округах с большим неравенством доходов, высокой плотностью населения и наличием нелатиноамериканского чернокожего населения. Это указывает на уязвимость жителей, страдающих от социально-экономического неблагополучия, к последствия пандемии.
Чрезмерная смертность включает в себя смерти от COVID-19, которые были приписаны другим причинам, а также косвенные последствия пандемии для общества. Например, люди могли не иметь возможности обратиться за медицинской помощью по поводу других заболеваний из-за карантина или страха заразиться.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители