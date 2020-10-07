Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван срок выхода России на второй пик коронавируса 

Lenta.ru и ещё 27 9 часов назад
Назван срок выхода России на второй пик коронавируса
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Рост случаев заражений COVID-19 в России продолжится в течение двух-трех недель. Срок выхода страны на пик коронавируса назвал ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
По его прогнозу, после этого произойдет стабилизация ситуации, а спад заболеваемости COVID-19 продлится до конца января. Медик добавил, что коронавирус не исчезнет полностью, а случаи инфицирования продолжат регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил о приближении России к плато по COVID-19. Оно будет высокого уровня и продлится не менее месяца, при этом показатели суточного прироста будут выше весенних.
За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.
Последние новости
Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество Назван срок выхода России на второй пик коронавируса Назван срок выхода России на второй пик коронавируса
Комментарии
Коронавирус , Новости , Анатолий Альтштейн , Евгений Тимаков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России грозит режим полной самоизоляции
России грозит режим полной самоизоляции
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Стало известно, как отличить грипп от простуды
Стало известно, как отличить грипп от простуды
Минздрав рассказал о состоянии испытывающих вакцину
Минздрав рассказал о состоянии испытывающих вакцину
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
02:34
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
ЗОЖ
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
06:06
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
ЗОЖ
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Раскрыт новый опасный симптом коронавируса
00:33
Раскрыт новый опасный симптом коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение