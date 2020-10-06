Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вирусолог описал характер второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 23 1 час назад
Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, но система здравоохранения к этому готова. Так ее характер описал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Его цитирует РИА Новости во вторник, 6 октября.

«Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина»,

— сказал он.
По его словам, рост числа заражений связан с осенним сезоном, который традиционно является периодом простудных заболеваний. Он отметил, что такая тенденция наблюдается и в других странах.
4 октября специалист заявил, что введение жесткого карантина пока не планируется, однако людям лучше самоизолироваться в комфортных для них местах.
В России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411) и Московской области (347). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах.
Последние новости
В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса Навальный изложил свою версию о пережитом и «Новичке» Навальный изложил свою версию о пережитом и «Новичке» Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Комментарии 2
Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Володина обозначила пик по заболеваемости ковид
Володина обозначила пик по заболеваемости ковид
«Многие не знают, что заражены»
«Многие не знают, что заражены»
Онколог назвал основную причину возникновения рака
Онколог назвал основную причину возникновения рака
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение