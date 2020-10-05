Врачи утвердили стандарт лечения больных COVID-19

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Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в московских стационарах. Информация опубликована на сайте мэра Москвы.

В комитет вошли главные специалисты департамента здравоохранения и главврачи стационаров, которые занимаются лечением коронавируса.

"За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер", — отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тактика лечения подбирается в зависимости от тяжести состояния пациента. Всего выделяют четыре стадии. Первая длится от трех до семи суток, ее лечат с помощью противовирусной терапии.

Вторая протекает около семи дней. На этой стадии необходимо использование антикоагулянтных препаратов в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.

Третья стадия COVID-19 наступает приблизительно после 15 суток с момента начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений.

"Обязательными являются антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии — то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма".

Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы. В столице ее запасы составляют уже более 750 литров.