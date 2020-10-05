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Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID-19
Фото: depositphotos
Вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал, когда переболевший COVID-19 пациент может заразиться вновь.
По словам врача, иммунитет к данному виду коронавируса сохраняется полгода после болезни. Специалист понаблюдал за пациентами и пришел к выводу, что количество антител начинает уменьшаться в период от трех до четырех месяцев, а к пятому-шестому клеточный иммунитет прекращает отвечать на коронавирусный антиген.

"Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — сказал Чепурнов.

Ранее "Рамблер" сообщал, когда снимут все ограничения, связанные со вспышкой коронавируса.
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