По словам Мясникова, коронавирус с течением времени теряет свою вирулентность и в перспективе может "выродиться" в обычное ОРЗ. Ранее главврач городской клинической больницы 71 назвал симптомы COVID-19, требующие оперативного обращения к врачу. Так возникновение нарастающих одышки и кашля, когда человеку внезапно становится сложно подняться даже на второй этаж и возникают проблемы с речью, может быть признаком прогрессирующей коронавирусной инфекции.