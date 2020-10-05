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Мясников назвал определяющий течение коронавируса фактор

Российская Газетаиещё 9
2 часа назад
Генетика и врожденная предрасположенность оказывают сильное влияние на течение коронавирусной инфекции у пациентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач Александр Мясников.
"Такого рода генные мутации как раз и являются причиной смерти молодых пациентов. Мы хорошо знаем, что есть люди, которые не заражаются даже СПИДом и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям", - цитирует медика РИА Новости.
По словам Мясникова, коронавирус с течением времени теряет свою вирулентность и в перспективе может "выродиться" в обычное ОРЗ. Ранее главврач городской клинической больницы 71 назвал симптомы COVID-19, требующие оперативного обращения к врачу. Так возникновение нарастающих одышки и кашля, когда человеку внезапно становится сложно подняться даже на второй этаж и возникают проблемы с речью, может быть признаком прогрессирующей коронавирусной инфекции.
Коронавирус,Александр Мясников,РИА Новости,
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