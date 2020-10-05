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Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID 

Газета.Ru и ещё 46 2 часа назад
Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID
Фото: Газета.Ru
Вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется полгода после болезни, передает URA.RU.
К такому выводу специалист пришел на основе наблюдений за переболевшими. Количество антител у них уменьшается за три-четыре месяца, а к пятому-шестому клеточный иммунитет прекращает отвечать на коронавирусный антиген, сообщил Чепурнов.

"Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — сказал Чепурнов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.
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Коронавирус , Новости , Александр Чепурнов , РИА Ura.ru
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