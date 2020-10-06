Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом 

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) предупредил о вероятности заражения коронавирусом на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не только через близкий контакт, свидетельствует опубликованный на сайте ведомства документ.

"Есть свидетельства тому, что при определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов",

— сообщил центр в публикации, посвященной форме передачи коронавируса.

Авторы сообщения подчеркивают, что это возможно в "закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом".

В связи с этим специалисты центра предупреждают, что "ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям. Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с заболевшим или вскоре после того, как он ушел. При этом, по информации CDC, наиболее распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.

CDC оказался в центре очередного скандала, когда в сентябре опубликовал аналогичное предупреждение, но после документ был убран с сайта. Ведомство объяснило это ошибочной публикацией черновой версии документа.

В США, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом превысило 7,4 миллиона человек, в том числе президент Трамп и его супруга. Более 209 тысяч человек скончались от COVID–19.

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