«Многие не знают, что заражены»

Жительница Германии переболевшая коронавирусом нового типа, поделилась с журналистами подробностями своей борьбы с недугом. По её словам, главным коварством COVID — 19 является то, что инфекция дает о себе знать не сразу, поэтому многие, будучи зараженными, продолжают вести привычный образ жизни, контактируя с другими людьми.

Сама 47-летняя Беатрис из Франкфурта заподозрила у себя COVID — 19, почувствовав боли в конечностях и слабость. На следующий же день она обратилась в больницу, где ей провели тест на коронавирус, который показал положительный результат.

После этого Беатрис отправили на самоизоляцию на три недели. За это время, по словам женщины, у неё не появилось ни одного «классического» симптома COVID — 19. Не было ни кашля, ни температуры, ни затруднения дыхания, ни диареи. Единственным симптомом оказалась ноющая боль в суставах. Через несколько недель состояние Беатрис пришло в норму, однако повторно на коронавирус ее не тестировали.