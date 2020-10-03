Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

«Многие не знают, что заражены»: немка с COVID-19 рассказала о болезни

Kdpconsulting.ru
1 час назад
Жительница Германии переболевшая коронавирусом нового типа, поделилась с журналистами подробностями своей борьбы с недугом. По её словам, главным коварством COVID — 19 является то, что инфекция дает о себе знать не сразу, поэтому многие, будучи зараженными, продолжают вести привычный образ жизни, контактируя с другими людьми.
«Многие не знают, что заражены»
Фото: Kdpconsulting.ruKdpconsulting.ru
Сама 47-летняя Беатрис из Франкфурта заподозрила у себя COVID — 19, почувствовав боли в конечностях и слабость. На следующий же день она обратилась в больницу, где ей провели тест на коронавирус, который показал положительный результат.
После этого Беатрис отправили на самоизоляцию на три недели. За это время, по словам женщины, у неё не появилось ни одного «классического» симптома COVID — 19. Не было ни кашля, ни температуры, ни затруднения дыхания, ни диареи. Единственным симптомом оказалась ноющая боль в суставах. Через несколько недель состояние Беатрис пришло в норму, однако повторно на коронавирус ее не тестировали.
Коронавирус,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители