Названы опасные лекарства после прививки от COVID-19 

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург , который руководил разработкой вакцины от коронавируса, рассказал, c какими лекарствами ее не следует сочетать. Об этом сообщают РИА Новости.

Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» не следует сочетать с цитостатиками — лекарствами, препятствующими клеточному делению. Их зачастую используют при обнаружении злокачественных новообразований и аутоимунных заболеваний.

«Не надо принимать лекарства цитостатики или токсичные для клеток… Большинство антибиотиков не подавляет, но есть среди них те, которые и на наши клетки действуют отрицательно, токсично», — сказал Гинцбург.

По словам специалиста, после вакцинации можно принимать обезболивающие, жаропонижающее, а также витамины. Кроме того, нет противопоказаний к вакцинации в период менструации.