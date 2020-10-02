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Названы опасные лекарства после прививки от COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, который руководил разработкой вакцины от коронавируса, рассказал, c какими лекарствами ее не следует сочетать. Об этом сообщают РИА Новости.
Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» не следует сочетать с цитостатиками — лекарствами, препятствующими клеточному делению. Их зачастую используют при обнаружении злокачественных новообразований и аутоимунных заболеваний.

«Не надо принимать лекарства цитостатики или токсичные для клеток… Большинство антибиотиков не подавляет, но есть среди них те, которые и на наши клетки действуют отрицательно, токсично», — сказал Гинцбург.

По словам специалиста, после вакцинации можно принимать обезболивающие, жаропонижающее, а также витамины. Кроме того, нет противопоказаний к вакцинации в период менструации.
Ранее "Рамблер" сообщал, что людям, на которых исследуют вакнцину, запретили пить алкоголь.
Коронавирус , Видео , Александр Гинцбург
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