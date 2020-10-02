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Голикова заявила о готовности к росту числа больных COVID-19 

Анастасия Иванова 46 минут назад
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, почему ситуация с ростом числа заболевших коронавирусом принципиально отличается от марта-апреля.
Голикова рассказала, что на сегодняшний день врачи и коечный фонд готовы, в больницах есть достаточно лекарств и средств
индивидуальной защиты.

"Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас с вами в начале пандемии в марте-апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему вторая волна опаснее первой.
Коронавирус , Видео , Татьяна Голикова
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