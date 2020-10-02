Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разоблачены популярные фейки о коронавирусе 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Разоблачены популярные фейки о коронавирусе
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сети появился популярный ролик с советами по защите от коронавируса. Бекетов развеял озвученные там мифы.
Авторы видео утверждают, что коронавирус «располагается в слюне и слизи» в течение нескольких суток после заражения. Пульмонолог отметил, что это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.

«Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой», — объяснил специалист.

Кроме того, фейком считается и промывание носоглотки содовым раствором и вдыхание его паров. Бекетов утверждает, что сейчас существует много более безопасных аналогов для промываний. Он предостерег от ингаляций паром содового раствора, потому как он может вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.
Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете при первых симптомах болезни обращаться к врачу, передает «Комсомольская правда».
Видео дня. Как отличить грипп от коронавируса
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Гинцбург дал совет, что делать при повышении температуры после вакцинации Гинцбург дал совет, что делать при повышении температуры после вакцинации Российские ученые предложили лечить COVID-19 как отравление Российские ученые предложили лечить COVID-19 как отравление Эпидемиолог: показатели по коронавирусу уже не вернутся к весенним уровням Эпидемиолог: показатели по коронавирусу уже не вернутся к весенним уровням
Комментарии 1
Коронавирус , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
3 признака накопления токсинов в печени
3 признака накопления токсинов в печени
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Врач рассказал, как выявить онкологию по ногтям
Врач рассказал, как выявить онкологию по ногтям
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение