Разоблачены популярные фейки о коронавирусе 

В Сети появился популярный ролик с советами по защите от коронавируса. Бекетов развеял озвученные там мифы.

Авторы видео утверждают, что коронавирус «располагается в слюне и слизи» в течение нескольких суток после заражения. Пульмонолог отметил, что это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.

«Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой», — объяснил специалист.

Кроме того, фейком считается и промывание носоглотки содовым раствором и вдыхание его паров. Бекетов утверждает, что сейчас существует много более безопасных аналогов для промываний. Он предостерег от ингаляций паром содового раствора, потому как он может вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.

Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете при первых симптомах болезни обращаться к врачу, передает «Комсомольская правда».