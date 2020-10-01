Будет ли карантин в России из-за коронавируса

К 1 октября эпидемия коронавируса в России установила осенний и наверняка не последний антирекорд: почти 9 тысяч новых зараженных в сутки. Больше четверти этого прироста дала одна Москва.

Впрочем, важны не общие цифры, а число симптомных больных — потому что возрастает риск передачи и тяжелого течения болезни с госпитализацией. А по данным Минздрава , сейчас занято почти 90% ковидных коек и уже начинают задействовать оставшийся резерв.

Так вот 1 октября число заболевших с симптомами достигло максимума за все время пандемии, превысив майский пик, выяснили «Открытые медиа».

График в телеграм-канале t.me/OpenMedia

«Это очень опасно»

Лишь накануне Роспотребнадзор предупредил, что если динамика заболеваемости ему не понравится, то могут быть введены дополнительные ограничения. А что не понравится — это наверняка, ведь там рассчитывали только к середине октября выйти на плато с показателем не больше 9 тыс. заболевших, но это число явно будет выше уже в ближайшие дни.

Следом столичный мэр Сергей Собянин усилил «мягкий карантин»: с 5 октября удаленка для москвичей станет обязательной — не менее 30% сотрудников у каждого работодателя должны работать из дома.

До сих пор эта мера была только рекомендательной. Но Собянин дал понять, что она выполнялась вяло, толкучка в транспорте не снизилась, при этом растет число госпитализаций и тяжелых больных.

«Это очень опасно, — внушает мэр москвичам на своем сайте. — Надеюсь, этой меры (обязательной удаленки. — Anews) будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений».

«Люди не понимают»

То есть власти все-таки потихонечку морально готовят к тому, что «тяжелые решения» могут последовать, но виноват в этом будет только сам народ, который не хочет соблюдать требования добровольно, без кнута.

Роспотребнадзор: «Всё зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики. Если соблюдать все санитарные требования, рекомендованные на сегодня, есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится».

Московский оперштаб по коронавирусу: «Развитие ситуации с вирусом будет зависеть от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов».

Президент Владимир Путин : «Маски, социальная дистанция, тем более изоляция — безусловно, это все людям надоело. И я их прекрасно понимаю! Но как ни странно, до сих пор люди не всегда понимают, что мы столкнулись с очень опасным противником».

Путин на видеосовещании с правительством 29 сентября. kremlin.ru А нам всё равно

Правда, сам Владимир Владимирович ни разу за все время не появился на публике в маске. Да и прочие санитарные нормы благополучно игнорировал.

В День России Путин вышел из самоизоляции, чтобы наградить Героев Труда, но только один участник торжества был в маске и перчатках — доктор Леонид Рошаль . Причем поздравляя его, президент пожал ему локоть, но не удержался, чтобы не обнять — единственного из награжденных.

Путин награждает Рошаля 12 июня. Кадр видео. Россия 24 / YouTube

А всего через пару дней после церемонии Рошаль пожурил народ за отсутствие масок: «Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво».

1 июля Путин пришел голосовать по поправкам к Конституции без маски и перчаток. Но в Кремле его изящно оправдали: это вовсе не потому, что он пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии, а потому что «президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке».

Или вот пример: глава Минздрава Михаил Мурашко в конце августа обвинил жителей Иркутской области: «Я вижу, что, к сожалению, население не соблюдает противоэпидемические мероприятия, которые рекомендованы. Нельзя испытывать на прочность себя и систему здравоохранения», — отчитывал он.

Но сам на всех людных встречах, в том числе с медиками ковидных госпиталей, был без маски. Игнорировал правила и сопровождавший его губернатор Игорь Кобзев

Кобзев и Мурашко на одном из мероприятий. minzdrav.gov.ru

Вынул маску из кармана

Но что позволено Юпитеру, то грозит быкам корридой. Она уже, впрочем, началась: в метро проводят рейды со штрафами против безмасочников, штрафуют и закрывают за несоблюдение режима магазины, рынки, фитнес-клубы.

В Москве кинотеатрам рекомендовали ужесточить контроль зрителей: по замыслу Роспотребнадзора, прямо во время сеансов каждые 10-15 минут по залу должны проходить контролёры и заставлять людей надеть маски, либо удалять их из зала за отказ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков , ранее переболевший коронавирусом, эту меру одобрил: «В кино же никто в маске не сидит. Я был с детьми в кино в воскресенье — там никто в маске не сидел. Да что греха таить, я и сам в маске не сидел».

@ lisa_peskova

Кстати, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штрафы отдельных безмасочников — не самое действенное средство, а вот наказывать рублем магазины и прочие предприятия, куда ходят люди, за несоблюдение масочного режима — очень правильно.

Так что пока курс, видимо, на тотальное ношение масок и ужесточение проверок на местах.

Как заявила Попова: «Когда вы в общественном месте, в людном месте, маска — это обязательный атрибут сегодняшней жизни, и нужно находиться в маске, нужно защитить органы дыхания. Нужен свежий воздух — на улице никто не призывает носить маски».

«Повышение заболеваемости будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует, — в масках, в перчатках, где это надо, и не начнем защищать себя, свое здоровье с помощью простых и элементарных средств», — заключила главный санитарный врач.