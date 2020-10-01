Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за объятий и рукопожатий, а также ряда других факторов, заявил в интервью РИА Новости главный врач больницы №40 Денис Проценко.

"Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования", — рассказал Проценко.

Главврач отметил, что, кроме того, дети вернулись в школы, началась работа не на удаленке, соответственно, сократилась социальная дистанция. "Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали", — заключил Проценко.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.