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Главврач больницы в Коммунарке объяснил рост заболеваемости COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Фото: РИА Новости
Заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за объятий и рукопожатий, а также ряда других факторов, заявил в интервью РИА Новости главный врач больницы №40 Денис Проценко.
"Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования", — рассказал Проценко.
Главврач отметил, что, кроме того, дети вернулись в школы, началась работа не на удаленке, соответственно, сократилась социальная дистанция. "Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали", — заключил Проценко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , РИА Новости
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