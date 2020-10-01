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Коронавирус оказался опаснее испанки 

Medical Note и ещё 1 2 часа назад
Коронавирус оказался опаснее испанки
Фото: Medical Note
Ученые из США сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, вызвавшего пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов. По их расчетам, коронавирус оказался опаснее испанки.
Исследователи пришли к выводу, что испанка увеличила смертность в три раза, а коронавирус — в четыре раза. При недостаточном лечении COVID-19 может иметь сравнимую или большую смертность, чем вирус гриппа H1N1 в 1918 году, отмечается в работе.
Российские специалисты согласны с данными зарубежных коллег, однако считают, что окончательные выводы можно будет сделать только после окончании пандемии коронавируса.
Вполне вероятно, что COVID-19 нанес, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин.
По его мнению, основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что нельзя точно оценить количество зараженных испанкой.

«Впрочем, и данные относительно COVID-19 пока нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела», — добавил эксперт.

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Коронавирус , Новости , МГУ
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