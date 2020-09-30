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Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 2 47 минут назад
Определены сроки выхода России на плато по ковид
Фото: Lenta.ru
Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель. Такие сроки определила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
При этом специалист заявила, что максимальное количество заболевших в сутки вряд ли превысит девять тысяч человек.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня»,

— сказала она.
Пшеничная подчеркнула, что сроки выхода России на плато по числу заразившихся зависит от уровня сознательности граждан. По ее словам, если граждане будут соблюдать меры, рекомендованные Роспотребназором, то рост случаев заболевания скоро прекратится.
Ранее Пшеничная допустила введение дополнительных ограничений в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Она объяснила, что все будет зависеть от динамики заболеваемости и новые ограничительные меры могут понадобиться при ее росте.
За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.
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Коронавирус , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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