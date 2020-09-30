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Раскрыта главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Фото: Depositphotos
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом россиян. Об этом он рассказал в эфире «Национальной службы новостей».
По его словам, нежелание обращаться к врачам и самолечение — «самая большая ошибка для болеющего человека».

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет»,

— порекомендовал специалист.
Зуев добавил, что основным симптомом коронавируса считается пропажа обоняния, однако это может быть признаком таких заболеваний как ОРВИ или грипп.

«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему»,

— пояснил он.
Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или ехать в больницу, если у него наблюдаются кашель и нарастающая одышка. По его мнению, госпитализация не нужна, если человек способен стоять и сидеть, а температура тела повысилась до небольших значений (37,5). Врач призвал людей с легкой формой COVID-19 лечиться в домашних условиях, так как в медучреждениях есть риск получить суперинфекцию.
За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.
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Коронавирус , Новости , Виктор Зуев , Александр Мясников
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