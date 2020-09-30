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В ВОЗ отказались считать коронавирус сезонным 

Lenta.ru и ещё 13 2 часа назад
В ВОЗ отказались считать коронавирус сезонным
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга. Его трансляция велась в Twitter-аккаунте организации.
По ее словам, когда идет обсуждение волн инфекции, подразумевается сезонность заболевания, как у гриппа. Его активность выражается в росте случаев заражения в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе [SARS-CoV-2]. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах»,

— подчеркнула специалистка.
Ван Керкхове пояснила, что рост числа заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер. Так, властям удается снизить пики заболеваемости и взять распространение инфекции под контроль. Однако после ослабления карантина начинается новая вспышка.
По данным на 30 сентября, в мире насчитывается более 33,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,01 миллиона скончались, еще 23,4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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Коронавирус , ВОЗ
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