Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основными причинами заболеваемости коронавирусной инфекцией в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Такую информацию она озвучила во вторник, 29 сентября, в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным

«Если мы не хотим тех ограничений, которые у нас были в марте-апреле — в начале мая этого года, то мы жестко должны соблюдать все [санитарные] требования»,

— сказала Голикова.

Она отметила, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тыс. населения. По данным опросов, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях.

«Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7%. Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с показателем [который фиксировался] три недели назад. Сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы»,

— подчеркнула Голикова.

Она добавила, что в настоящий момент в России есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции.