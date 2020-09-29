Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения",

— отметила собеседница агентства.

По словам Руженцовой, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан.

"Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность",

— объяснила эксперт.

При этом принципиально новых симптомов COVID-19 Руженцова не отметила. Она напомнила, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт, также встречаются кожные проявления инфекции.

С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек, из них 20,5 тысячи скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили 8232 новых случая COVID-19, 160 пациентов умерли. На первом месте по приросту заболевших остается Москва.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.

Сегодня Собянин объявил о продлении школьных каникул: с 5 по 18 октября.

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