Мясников назвал пандемию коронавируса «проектом» 

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой. В Telegram-канале он посчитал инфекцию политическим «проектом» и назвал президента России Владимира Путина красавцем.

«С Эболой не прокатило, Зика тоже не потянула, хотя и ее ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — прим. «Ленты.ру») объявляла всемирной угрозой. А вот ковид — в самый раз!»

— заметил специалист, комментируя заявления об опасности вируса.

По его словам, это некорректно, так как существует множество заболеваний со значительно большим уровнем смертности.

По мнению доктора, идея сделать какую-либо эпидемию «Всемирным Пугалом» существовала давно. «Я не знаю целей тех, кто проворачивает такие глобальные проекты», — добавил Мясников.

Врач связал регулярные сообщения о распространении заболевания с политикой, в том числе с отношениями России и западных стран. Он выразил мнение, что в отношении России «идет такое наступление на все то, что составляет смысл нашей жизни, что расслабиться не удастся».