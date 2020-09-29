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Мясников назвал пандемию коронавируса «проектом» 

Lenta.ru 3 часа назад
Мясников назвал пандемию коронавируса «проектом»
Фото: @drmyasnikov.ru
Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой. В Telegram-канале он посчитал инфекцию политическим «проектом» и назвал президента России Владимира Путина красавцем.

«С Эболой не прокатило, Зика тоже не потянула, хотя и ее ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — прим. «Ленты.ру») объявляла всемирной угрозой. А вот ковид — в самый раз!»

— заметил специалист, комментируя заявления об опасности вируса.
По его словам, это некорректно, так как существует множество заболеваний со значительно большим уровнем смертности.
По мнению доктора, идея сделать какую-либо эпидемию «Всемирным Пугалом» существовала давно. «Я не знаю целей тех, кто проворачивает такие глобальные проекты», — добавил Мясников.
Врач связал регулярные сообщения о распространении заболевания с политикой, в том числе с отношениями России и западных стран. Он выразил мнение, что в отношении России «идет такое наступление на все то, что составляет смысл нашей жизни, что расслабиться не удастся».
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Комментарии
Коронавирус , Александр Мясников , Владимир Путин , ВОЗ , Lenta.ru
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