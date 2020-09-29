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Стало известно о печальном последствии COVID-19 для мужчин 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названо печальное последствие COVID-19 для мужчин
Фото: depositphotos
Ученые из Мерсинского университета в Турции выяснили, что один из последствиев коронавирусной инфекции может стать снижение уровня тестостерона. Результаты исследования опубликованы в научном издании The Aging Male.
Участие в эксперименте приняли 232 человека. Их разделили на группы, исходя из тяжести симптомов коронавируса. Одним требовалась реанимация, другим стандартная терапия. У третьей группы заболевание протекало бессимптомно.
Более, чем у половины пациентов, развился синдром, сопровождающийся недостаточностью функций половых желез и нарушением синтеза половых гормонов. Уровень тестостерона у них снизился примерно на треть. Чем тяжелее протекала болезнь, тем хуже роботали железы.
Причина заключается в том, что выработка тестостерона связана с иммунной системой. Низкий уровень гормона повышает риск смерти от разного рода заболеваний, поэтому терапия тестостероном в теории может облегчить состояние пациентов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как остановить рост случаев заболеванием COVID-19.
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Коронавирус
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