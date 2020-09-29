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8 232 новых случая коронавируса выявлено в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, за сутки зафиксирован 160 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровело 6 479 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему вторая волна опаснее первой.
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