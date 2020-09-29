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Гинцбург рассказал, к какой работе не допустят непривитых от COVID-19 

РИА Новости и ещё 27 3 часа назад
Гинцбург уточнил, к какой работе не допустят непривитых
Фото: РИА Новости
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что к некоторой работе могут быть не допущены люди, не привитые от COVID-19, например к работе с возбудителем коронавирусной инфекции.
"Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем. Я вот, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье и хорошо понимаю, что если я его провакцинирую, то он будет полностью защищен", — сказал Гинцбург в эфире радиостанции "Вести ФМ".

При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса ни в коем случае не может быть обязательной.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Вести ФМ
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