Гинцбург уточнил, к какой работе не допустят непривитых

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что к некоторой работе могут быть не допущены люди, не привитые от COVID-19, например к работе с возбудителем коронавирусной инфекции.

"Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем. Я вот, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье и хорошо понимаю, что если я его провакцинирую, то он будет полностью защищен", — сказал Гинцбург в эфире радиостанции "Вести ФМ".

При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса ни в коем случае не может быть обязательной.

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