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Попова назвала характерное свойство коронавируса 

РИА Новости и ещё 54 1 час назад
Попова назвала характерное свойство коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность.

"Да, конечно, сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность", — рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для это части планеты.

"Есть несколько причин, почему это происходит. И они все не являются неожиданными. Во-первых, сезонность, о которой я уже сказала, и которая уже, очевидно, свойственна и будет свойственна этому вирусу", — добавила Попова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости , Анна Попова , Роспотребнадзор , Комсомольская правда
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