Попова назвала характерное свойство коронавируса 

"Да, конечно, сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность", — рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для это части планеты.

"Есть несколько причин, почему это происходит. И они все не являются неожиданными. Во-первых, сезонность, о которой я уже сказала, и которая уже, очевидно, свойственна и будет свойственна этому вирусу", — добавила Попова.

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