Эпидемиолог оценил «пессимистичный сценарий» для COVID

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал рост случаев новой коронавирусной инфекции в России.

Горелов отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране вряд ли будет развиваться по «пессимистическому сценарию», поскольку резервных коек для инфекционных больных достаточно много, особенно в Москве.

«Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает … Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в подготовленных Роспотребнадзором рекомендациях прописаны все необходимые правила.