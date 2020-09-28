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Эпидемиолог Горелов оценил вероятность «пессимистичного сценария» по коронавирусу 

Аргументы Недели и ещё 23 3 часа назад
Эпидемиолог оценил «пессимистичный сценарий» для COVID
Фото: Аргументы Недели
Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал рост случаев новой коронавирусной инфекции в России.
Горелов отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране вряд ли будет развиваться по «пессимистическому сценарию», поскольку резервных коек для инфекционных больных достаточно много, особенно в Москве.

«Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает … Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в подготовленных Роспотребнадзором рекомендациях прописаны все необходимые правила.
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Коронавирус , Новости , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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