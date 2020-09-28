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Роспотребнадзор дал советы пенсионерам из-за COVID 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам из-за COVID
Фото: Lenta.ru
Роспотребнадзор дал несколько советов людям старше 60 лет в связи с распространением коронавируса. Они опубликованы на сайте службы.
В первую очередь пенсионерам рекомендовано носить маски, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест.

«По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — отмечается в публикации.

Пожилым гражданам следует по возможности попросить родственников или соцработников помочь оплачивать коммунальные услуги, покупать дистанционно продукты и другие необходимые товары.
Сумки, телефоны и другие предметы нужно протирать влажными салфетками. В случае болезни или недомогания, например, при давлении, лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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