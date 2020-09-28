Каким может оказаться «новый карантин» в октябре 

С конца прошлой недели коронавирус в России снова пустился в галоп. До этого почти весь сентябрь был плавный прирост заболевших в пределах 5-6 тысяч в сутки. Но теперь всего за четыре дня это число выросло до 8 тысяч с лишним. В Москве за те же дни заболеваемость подскочила на 211%. Такими темпами и до весенних пиковых показателей недалеко, когда все сидели в жестком локдауне с пропускным режимом.

Одновременно по главным телеканалам рассказывают, как в других странах ужесточают карантин — всё как будто нарочно, чтобы подготовить нас к новым закрытиям и ограничениям.

Многие и так считают, что слухи о возвращении карантина после 20 сентября частично оправдались: ужесточились правила для россиян, вернувшихся из-за границы, усилены коронавирусные меры в Москве, в регионах тоже начинают «закручивать гайки». Теперь в соцсетях ждут дальнейших неприятных сюрпризов в октябре. Разбираемся, какие могут быть сценарии.

Пожестче

Понятно, что сейчас мы видим только начало роста, который с похолоданием и сыростью усилится. Вирусологи не исключают, что мы можем вернуться к пиковым показателям мая, когда ежедневно выявляли больше 10 тысяч зараженных.

Вообще-то сравнивать странно, ведь сегодня тестируют в разы больше людей, чем было в мае — соответственно, и показатели должны быть выше.

Тем не менее, по сведениям «Открытых медиа», в Кремле и правительстве якобы обсуждают план возвращения карантина, если суточный прирост перевалит за 10 тысяч и будет значительно больше, чем число выздоравливающих.

Правда, даже в этом худшем случае чиновники вроде бы обещают не «жестить», как весной, а ограничиться мягкими мерами. Во-первых, потому что закрытие магазинов, кафе, сферы услуг и прочего бизнеса введет экономику в глубокую кому, а во-вторых, потому что опасаются народного гнева и даже просто падения собственных рейтингов.

По большому счету, тотальный жесткий карантин по образцу того, что был весной, могут вернуть при одном условии: если больницы не смогут справляться с наплывом тяжелых больных.

«Если таких пациентов будет некуда везти, и они начнут умирать дома, то деваться будет некуда», — заявил Ura.ru вирусолог, бывший глава лаборатории особо опасных инфекций научного центра «Вектор» Александр Чепурнов

К счастью, предпосылок для такой катастрофы сейчас нет. Наши власти учли собственные ошибки и худший пример других стран, так что медицина на сегодня мобилизована. К тому же, по статистике, 98% россиян, заболевших ковидом, выздоравливают, а специалисты не раз говорили, что сам вирус будет все менее агрессивным.

Помягче

Роспотребнадзоре смотрят в ближайшее будущее с оптимизмом. Советник в структуре федеральной службы, эпидемиолог и инфекционист, академик Виктор Малеев вовсе не ожидает нового пика — ни в октябре, ни позже.

По его прогнозу, заболеваемость вырастет еще немного, и уже в начале октября мы выйдем на плато, «а дальше потихоньку начнется снижение».

Новый карантин не нужен, убеждает он. Вполне достаточно действующих рекомендаций: перевести сотрудников на удаленку и самоизолироваться (без принудиловки) людям из группы высокого риска.

В целом, все сигналы, поступающие от властей, пока говорят о том, что они будут мягко настаивать на соблюдении уже существующих ограничений, без нового карантина. То есть играть в «добрых и заботливых», а не в «тюремщиков», которые сажают под замок и на цифровой ошейник.

Дождемся, конечно, что скажет Владимир Путин совещании с правительством во вторник, 29 сентября. Но на днях он внушительно донес до губернаторов, что «очень бы не хотелось опять возвращаться к ограничительным мерам, которые мы вводили весной».

наращивать тестирование;

соблюдать «необременительные» текущие требования — прежде всего, масочный режим;

убеждать людей, чтобы соблюдали — в форме диалога и просьб. Президент обозначил, что нужно делать вместо жестких мер:

Такой подход в принципе удобен тем, что в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации можно будет снова обвинить «плохой народ». Тогда любые новые меры оправдают — мол, сами напросились. Так оно и было весной в Москве, когда ввели пропускной режим. И сейчас глава Роспотребнадзора Анна Попова жалуется, что люди не соблюдают требования.

Поэтому в октябре, вероятно, введут какие-то дополнительные меры. Тот же академик Малеев предположил, что будет усиление штрафов за отсутствие масок в общественных местах.

Вирусолог Анатолий Альтштейн тоже предупредил, что заболеваемость уже сейчас «зашевелилась» довольно угрожающе, и если большинство россиян будут, как и прежде, вести себя несознательно, то мы опять вернемся к негативному сценарию.