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В ВОЗ усомнились в статистике смертности от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 25 1 час назад
В ВОЗ усомнились в статистике смертности от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Райана, официальные цифры смертности от вируса, скорее всего, ниже реальных показателей. Он предположил, что не все летальные исходы в результате заражения коронавирусом фиксируются. При этом представитель ВОЗ отметил, что вряд ли какие-либо другие болезни или несчастные случае списываются на COVID-19.
Ранее Райан заявил, что число жертв коронавируса в мире может достигнуть двух миллионов. Он подчеркнул, что за девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался миллион человек. В то же время, по его словам, может потребоваться еще девять месяцев, чтобы создать вакцину, и, возможно, за это время скончается еще миллион человек.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 33,2 миллиона человек. Более 999 тысяч скончались в результате заражения.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
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Коронавирус , Новости , Майкл Райан , ВОЗ
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