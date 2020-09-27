Названы самые опасные места из-за COVID

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Вирусолог объяснил, где опасно находиться во время коронавируса 

Ura.Ru и ещё 1 2 часа назад
Маленькие магазины и общественный транспорт являются самыми опасными местами с точки зрения заражения коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры «вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Опаснее всего там, где меж людьми имеется некий контакт. Небольшие популярные магазины более небезопасны, чем супермаркеты. Транспорт, очень забитые направления. Это касается и метро, некоторых электричек. Кафе малоопасны. Там люди разрежены и они мало в контакте друг с другом, официанты в маске», — объяснил Аграновский.

Профессор отметил, что распознать места с высоким риском заражения очень просто — если есть скопление людей, значит, есть и опасность. К примеру, с точки зрения эпидемиологической ситуации плохо появление очередей, говорит Аграновский. Однако эксперт выступает за то, чтобы не отказываться от нормальной жизни из-за риска заражения.

«Надо просто присматриваться где вы бываете», — заключил профессор.

27 сентября выяснилось, что в России вдвое упало количество выздоровевших от COVID. За день до этого ученые рассказали о хитрости вируса. Оказалось, что коронавирус умеет обманывать организм, пишет телеканал «Царьград».
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Коронавирус , Видео , МГУ , Google , Царьград ТВ
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