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Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Газета.Ruиещё 11
1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом нового типа в России, передает РИА "Новости".
По ее словам, это прежде всего связано с несоблюдением мер профилактики.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 24 млн выздоровевших, более 990 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Коронавирус,Новости,Анна Попова,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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