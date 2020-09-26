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«Там ад»: заболевший COVID-19 рассказал о лечении 

Vse42.ru 3 часа назад
«Там ад»: заболевший COVID-19 рассказал о лечении
Фото: Vse42.ru
Житель областного центра, который заразился смертоносным китайским вирусом, рассказал, как с боем добивался лечения и с какими условиями столкнулся в стационаре.
Кемеровчанин поделился с порталом VSE42.Ru своей коронавирусной историей. По словам молодого человека, на прошлой неделе у него появились подозрительные симптомы, но он не придал им большого значения и стал лечиться стандартными средствами, однако в пятницу, 18 сентября, из-за ухудшения самочувствия пришлось вызвать врача. В понедельник медика вызвали снова, но приехавшая женщина заявила, что мазок сделают лишь через несколько дней, а результат пришел бы еще через неделю.
Горожанин протерпел три дня, пока температура не достигла критической отметки, и вызвал скорую помощь, чтобы его увезли в больницу.

— С каждым днем все хуже, температура все выше. В 39,5 вызвали скорую. Ждал ее до часу ночи, отвезли в Кировскую, вот там ад. До рассвета ждал очереди в пропускнике. Все стонут, кашляют, ругаются. Персонала на всех не хватает. Многих отправляют лечиться домой. Мест вообще нет, — сокрушается мужчина.

Сначала пациенту поставили диагноз "пневмония", и отправили в палату. Из-за того, что комната была связана с пропускником, где окна держали открытыми, температура внутри сильно упала, и спать мужчине пришлось в верхней одежде. Уже ночью врачи разбудили его и сообщили о положительном тесте на COVID-19, после чего перевели в другую больницу.
Собеседник сайта отметил, что лихорадка уже спала, однако наблюдаются проблемы с дыханием. Больной задается вопросом, что бы произошло, если бы его еще несколько дней не госпитализировали. Также он опасается за здоровье родных, с которыми долгое время контактировал.

— Теперь переживаю за свою семью, они так долго находились со мной в одном помещении, пока поликлиника не могла разродиться с мазком! — возмущается кузбассовец.

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