«Там ад»: заболевший COVID-19 рассказал о лечении 

Житель областного центра, который заразился смертоносным китайским вирусом, рассказал, как с боем добивался лечения и с какими условиями столкнулся в стационаре.

Кемеровчанин поделился с порталом VSE42.Ru своей коронавирусной историей. По словам молодого человека, на прошлой неделе у него появились подозрительные симптомы, но он не придал им большого значения и стал лечиться стандартными средствами, однако в пятницу, 18 сентября, из-за ухудшения самочувствия пришлось вызвать врача. В понедельник медика вызвали снова, но приехавшая женщина заявила, что мазок сделают лишь через несколько дней, а результат пришел бы еще через неделю.

Горожанин протерпел три дня, пока температура не достигла критической отметки, и вызвал скорую помощь, чтобы его увезли в больницу.

— С каждым днем все хуже, температура все выше. В 39,5 вызвали скорую. Ждал ее до часу ночи, отвезли в Кировскую, вот там ад. До рассвета ждал очереди в пропускнике. Все стонут, кашляют, ругаются. Персонала на всех не хватает. Многих отправляют лечиться домой. Мест вообще нет, — сокрушается мужчина.

Сначала пациенту поставили диагноз "пневмония", и отправили в палату. Из-за того, что комната была связана с пропускником, где окна держали открытыми, температура внутри сильно упала, и спать мужчине пришлось в верхней одежде. Уже ночью врачи разбудили его и сообщили о положительном тесте на COVID-19, после чего перевели в другую больницу.

Собеседник сайта отметил, что лихорадка уже спала, однако наблюдаются проблемы с дыханием. Больной задается вопросом, что бы произошло, если бы его еще несколько дней не госпитализировали. Также он опасается за здоровье родных, с которыми долгое время контактировал.