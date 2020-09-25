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Москва — далее везде? К чему приведет новый разгар эпидемии 

Anews 2 часа назад
К чему приведет новый разгар эпидемии
Фото: Pixabay
Коронавирус ударными темпами активизируется в Москве, а официальное количество погибших от болезни пересекло отметку в 20 000 человек.
Anews хочет разобраться, что предвещают эти тревожные признаки. Мы собрали мнения специалистов о том, насколько далеко зайдет новая вспышка болезни и уже начавшие вводиться социальные ограничения.

Вакцина точно не поможет

Что точно понятно — даже если российская вакцина от COVID-19 работает, серьезно повлиять на нынешнюю ситуацию она не сможет. Директор создавшего препарат научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что первые 6-8 миллионов доз будут произведены к ноябрю, а полноценную вакцинацию населения появится возможность провести лишь через 9-12 месяцев.
Кроме того, Гинцбург сказал, что, по его мнению, служит причинами новой вспышки заболевания. Специалист выделил нехватку витамина D, повышенную уязвимость организма к болезням в осенний период, а также увеличение транспортного потока и социального движения населения, что автоматически означает более оживленное распространение вируса.

Что говорят Минздрав и Роспотребнадзор

Высказываются по ситуации и представители государственных органов. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов уверен, что считать происходящее второй волной нельзя:
«О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится. У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года (тогда в день регистрировали более 10 000 новых заболевших)».
Кадр передачи «Россия 24»
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что «в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемостью коронавирусом».
А замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что сейчас страна в любом случае лучше готова к увеличению количества заболевших:
«Сейчас введение карантина не планируется. Эпидемиологическая обстановка остается контролируемой. Создан резервный коечный фонд — в марте такого фонда у нас не было. Поэтому сейчас ситуация позволяет обходиться минимумом ограничений — в основном это ношение масок и соблюдение социальной дистанции».
Кроме этого Пшеничная отметила возможную пользу вакцинации от других болезней. В частности, потенциал она видит в прививке от пневмококка, которая снизит риск развития пневмонии:
«Вакцинация от пневмококка препятствовала присоединению бактериальной инфекции, а, как известно, пневмококк является одним из наиболее частых возбудителей бактериальных пневмоний.
Еще в феврале 2020 года ВОЗ указывала на необходимость более широкого охвата вакцинацией от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы снизить риски возникновения тяжелых сочетанных инфекций. Такую прививку можно сделать всем, у кого нет противопоказаний».

Будет лучше, чем в Европе

Естественно, высказываются по ситуации и независимые специалисты. Так, эпидемиолог Александр Пестерев считает, что ситуация в России будет лучше, чем в Европе:
«Я бы не стал разбрасываться громкими заявлениями, что у нас будет примерно так же, как в Европе или США. В конце концов, каждая страна уникальна в своей картине развития CoViD-19. Прежде всего, у нас разные и плотность населения в регионах, и характер занятости, и иммунный статус у людей. Хорошо работает наша противоэпидемическая служба, оставшаяся от СССР».
Александр Гинцбург дает интервью Елене Малышевой в передаче «Жить здорово!»
Доктор медицинских наук Михаил Костинов, как и Гинцбург, видит в происходящем сезонный фактор:
«Осенью всегда растет частота заболеваний от респираторных инфекций, можно сказать, что это будет та самая вторая волна. При этом вряд ли мы повторим пик, который уже видели весной этого года, так как ситуация серьезно изменилась.
Уже переболело, по некоторым оценкам, от 20% до 35% населения, они имеют антитела, люди себя научились защищать, продается свободно, не по рецепту, уйма препаратов. Ну и, конечно, меры санитарно-эпидемиологического надзора за контактами заболевших у нас, наверное, самые эффективные в мире.
Я не думаю, что будет массовое закрытие школ или институтов по всей стране, как это было весной. Частные случаи могут быть, но не более того».
А врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что нынешний рост вообще не стоит считать серьезным отклонением от нормы:
«Если смотреть на статистику по заболеваемости, то она держится на одном и том же уровне уже долгое время. Количество заболевших примерно одно и то же, бывают локальные всплески, но не более того.
Сейчас мы более подготовлены к борьбе против вируса как в материальном смысле — везде реанимации в превосходном состоянии, много аппаратов ИВЛ, есть медикаменты, а самое главное — накопился опыт у врачей. Ну и, конечно же, уже образовалась определенная прослойка людей с иммунитетом».
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Комментарии
Коронавирус , Елена Малышева , Александр Гинцбург , Алексей Кузнецов , Владимир Чуланов , Николай Малышев , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор
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