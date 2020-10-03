«Я чуть не умерла. Училась ходить»

Российские врачи 107 дней боролись за жизнь пациентки с коронавирусом. Видео о ее лечении опубликовали на странице НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского в Facebook.

Как выяснил "Рамблер", россиянка поступила в стационар в очень тяжелом состоянии.

"Тотальное поражение легких. Более двух месяцев на искусственной вентиляции легких и более месяца реабилитации. Несколько раз в этой борьбе мы думали, что проиграем, но нет, смерть отступила и все пошло по хорошему пути", — написал о пациентке Директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского.

Большую часть времени женщина провела в реанимации и даже не могла говорить.

"Очень тяжело. 107 дней. Я чуть не умерла. Я училась ходить. Я не могла ходить. Очень многого не помню, потому что я была очень плохая. […] Если бы я пришла на два дня позже, меня бы уже не было на свете", — рассказала россиянка.

Лечение и реабилитация продлились 3,5 месяца. По словам медиков, еще никто с коронавирусом так долго не находился в их больнице. Сейчас пациентку уже выписали.