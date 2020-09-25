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Определен новый способ сдерживания пандемии 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые Университета Дьюка в США определили биомаркеры, которые точно идентифицируют многочисленные вирусные инфекции на всех клинических стадиях заболеваний.
Результаты исследования, о которых сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, помогут разработать новые меры по сдерживанию эпидемический и пандемических инфекций, включая COVID-19.
В ходе научной работы, проводившейся с 2009 по 2015 год, специалисты анализировали биологические пробы, взятые у студентов, которые подхватывали инфекции дыхательных путей.
Всего клинических случаев было 264, при этом 150 имели респираторно-вирусную природу, что подтверждалось ПЦР-тестированием.

Также отслеживались тесные контакты между заболевшими и их соседями по комнате, близкими друзьями и партнерами.

Из 555 включенных в исследование близких контактов в 162 случаях развились симптомы инфекций дыхательных путей, при этом в 106 случаях было подтверждено заболевание на основе традиционного ПЦР.
Для большинства участников исследования тест на экспрессию генов точно предсказал вирусную инфекцию за три дня до проявления ярко выраженных симптомов, часто до появления каких-либо симптомов или выявления вируса в пробах.
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Коронавирус , Видео
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