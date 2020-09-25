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Эксперт оценил влияние гриппа и коронавируса друг на друга 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Эксперт оценил влияние гриппа на коронавирус
Фото: depositphotos
На пресс-конференции замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как коронавирус и грипп могут повлиять друг на друга этой осенью.

"Грипп и коронавирус могут усилить друг друга, ослабить или "не заметить", но точно пока неизвестно, как они будут взаимодействовать".

Горелов пояснил, что сценарии "столкновения" двух вирусов могут быть совершенно непредсказуемыми.

"Необычность ситуации заключается в том, что эти два процесса могут наложиться на друг друга… хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга, грипп и коронавирус? Они не заметят друг друга? Или ослабят друг друга? Это покажет время".

Ранее "Рамблер" сообщал о начавшемся периоде сезонной простуды и гриппа.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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