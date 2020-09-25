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Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад
Ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева сравнила состояния людей, которые больны коронавирусом, с аллергией и гриппом. В эфире программы «Жить здорово» она назвала их болезнями-близнецами за схожую симптоматику. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
Телеврач подчеркнула, что и при гриппе, и при коронавирусе, и при аллергии возможны кашель, насморк и даже потеря обоняния. «Последний страшный признак сейчас связывают с коронавирусом», — сказала она.
Ведущая отметила, что повышенная температура бывает при гриппе и при коронавирусе, при аллергии чаще всего она остается нормальной. Также из похожих симптомов она выделила слабость. При этом во время гриппа больные практически всегда испытывают ломоту в мышцах, а при аллергии — покраснение глаз.
Малышева добавила, что при гриппе обычно температура высокая, около 39 градусов. Она заметила, что у людей с коронавирусом жар может быть меньше, на уровне 37 градусов, но из-за страхов люди тоже чувствуют себя плохо. «Вы же считаете, что выжили при 37 градусах. А если бы год назад была такая температура, то ходили бы на работу», — заключила она.
Ранее Елена Малышева и руководитель института уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли несколько мифов о насморке. Для визуализации шести распространенных убеждений о частом симптоме в студии появились люди в костюмах гигантских носов.
Коронавирус,Елена Малышева,
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