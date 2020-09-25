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В России выявлено 7 212 новых случае COVID-19 

Анастасия Иванова 56 минут назад
За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 25,7% из них не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 1 136 048 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.
Рамблер
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, насколько эффективны вакцины от COVID-19.
Коронавирус , Видео
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