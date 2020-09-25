Назван основной показатель для оценки второй волны

Лариса Попович. Для оценки волны заражений коронавирусом необходимо исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Такое мнение в беседе с РБК выразила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

"В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", — заявила Попович, отметив, что в других регионах ситуация иная.

Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть "второй волной", добавила она. "Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом", — рассказала Попович.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что в России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса, поскольку еще не завершилась первая. Он напомнил, что пандемия продолжается, поэтому люди должны соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных. За последнюю неделю ежедневное число пациентов увеличилось примерно на 30%.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин , серьезный рост госпитализаций с COVID-19 в столице говорит о том, что ситуация усложняется. "Нужно беречься, соблюдать требования врачей", — подчеркнул градоначальник.

Президент Владимир Путин , оценивая риск усиления ограничений из-за коронавируса, отметил, что расслабляться в ситуации с пандемией нельзя. "Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", — подчеркнул глава государства.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ , число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).

Россия расположилась на четвертой строчке, далее следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.